Опять в немилость: королева разочарована поступками Гарри и Меган

Звезды / Новости
27 февраля 2020
Cosmo

Кроме слухов о возвращении Гарри и Меган в Британию, многие обсуждают еще и дерзкую реакцию супругов на запрет королевы использовать титулы. Большинство представителей королевской семьи считают их ответ надменным, но сама Елизавета не давала никаких официальных комментариев.

Однако источник из близкого окружения королевы сообщил Vanity Fair, что Елизавета очень разочарована.

«Сначала она поддерживала решение внука и его жены быть более самостоятельными. Однако после недавних событий ей кажется, что реакция Гарри и Меган оскорбляет всю семью. Кроме того, это еще и задело ее на личном уровне», — сказал источник.

Напомним, королева запретила супругам использовать титулы в коммерческих целях. А Гарри и Меган выступили со встречным заявлением о том, что у монархов нет полномочий запрещать отдельные слова за границами страны.

Не знаем, как решится эта ситуация, но мы искренни желаем всей королевской семье поскорее наладить между собой отношения.

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Автор: Tania Suhachova
Фото: Getty Images
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