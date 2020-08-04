Орландо Блум рассказал о первой встрече с Кэти Перри: «Она была в красивом розовом платье»

Звезды / Новости
4 августа 2020
Cosmo

Кэти Перри и Орландо Блум вот-вот станут родителями. В преддверии счастливого события во время одного из интервью актер вспомнил их первую встречу. Блум признался, что впервые увидев Кэти Перри на «Золотом глобусе» в 2016 г., был поражен и не сразу решился подойти к ней напрямую.

«Итак, я стоял на сцене и смотрел на публику, и она была там, просто сидела среди толпы людей. Я помню, что она была одета в красивое розовое платье. Тогда я подумал: «Вау, это же Кэти Перри», — рассказал Орландо Блум изданию Mirror.

И поделился, как все таки решился подойти к певице: «Она сидела за столом рядом с Дензелом Вашингтоном, которому только что доставили коробку с гамбургерами. Когда я это увидел, я спросил его: «Эй, приятель, могу я взять один?». Он ответил, что, конечно, я могу это сделать. Так что я взял гамбургер и подмигнул Кэти».

На афтерпати церемонии Орландо и Кэти смогли познакомиться поближе, а теперь эти двое вот-вот станут родителями. Вдохновляющая love-story на вечер вторника.

 

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Фото: Gettyimages
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