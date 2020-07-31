Особенные острова: где сейчас отдыхают Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Звезды / Новости 31 июля 2020

Cosmo

Несмотря на то, что карантин в Великобритании все еще не завершен окончательно, снятие части ограничений позволяет англичанам снова вернуться к путешествиям — в частноти, по собственной стране. Сменить обстановку и отдохнуть от месяцев, проведенных в самоизоляции, решили и Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Вместе с детьми герцоги Кембриджские отправились на острова Силли, расположенные на юго-западе Корнуолла.

Выбор пал на эту точку не только из-за невероятно красивых пейзажей, но и из-за того, что эти места особенно дороги принцу Уильяму, который в детстве проводил там много времени в компании самых родных людей: принца Гарри, принцессы Дианы и принца Чарльза.

По словам очевидцев, супруги отлично проводят отпуск на отсровах, наслаждаясь природой, катаясь на велосипедах и общаясь с местными жителями. Идеально!

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