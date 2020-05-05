Осознанное потребление: Алла Костромичева рассказала, куда отдать вещи, которые надоели
Быстрая мода заставляет людей покупать все больше дешевых вещей, которые в итоге становятся антитрендами или надоедают за месяц. Покупая очередное платье, не все задумываются о том, насколько огромен ущерб наносит экологии одежда, которая годами пылится в шкафу или отправляется на свалку. Поэтому супермодель и ведущая реалити «Топ-модель по-украински» на Новом канале Алла Костромичева призывает перейти к осознанному потреблению. Сейчас, пока у всех нас есть время, стоит разобрать гардероб, а уже после карантина попытаться подарить им вторую жизнь.
«Если у вас есть ненужная одежда и вы не знаете, куда ее деть, не выбрасывайте. Есть несколько вариантов, которые помогут дать вещам вторую жизнь», — говорит Алла.
- Благотворительные магазины. Ты можешь принести свою одежду в магазин, который продаст ее по сниженной цене, а вырученные деньги направит на благотворительность. Если говорить о Киеве, то магазин «Ласка» принимает вещи в хорошем состоянии.
- Благотворительные фонды. Также вещи, которые выглядят носибельно, можно отдать напрямую в благотворительный фонд. Например, в Общество Красного Креста, представительство которого есть не только в столице Украины, но и по областях.
- Swap-party (вечеринка по обмену вещами). В основе такой вечеринки лежит принцип бартера — люди приносят вещи, которые им больше не нужны, и обмениваются ими.
- Станция сортировки мусора No Waste Ukraine. Сюда можно отдать вещи, которые непригодны для носки. Раз в месяц их утилизируют при помощи высокотемпературного сжигания.
- Приют «Сириус». Работники приюта принимают вещи из коттона, из которых потом делают подстилки.