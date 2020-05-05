Осознанное потребление: Алла Костромичева рассказала, куда отдать вещи, которые надоели

Мода / Fashion news 5 мая 2020

Cosmo

Быстрая мода заставляет людей покупать все больше дешевых вещей, которые в итоге становятся антитрендами или надоедают за месяц. Покупая очередное платье, не все задумываются о том, насколько огромен ущерб наносит экологии одежда, которая годами пылится в шкафу или отправляется на свалку. Поэтому супермодель и ведущая реалити «Топ-модель по-украински» на Новом канале Алла Костромичева призывает перейти к осознанному потреблению. Сейчас, пока у всех нас есть время, стоит разобрать гардероб, а уже после карантина попытаться подарить им вторую жизнь.

«Если у вас есть ненужная одежда и вы не знаете, куда ее деть, не выбрасывайте. Есть несколько вариантов, которые помогут дать вещам вторую жизнь», — говорит Алла.