Осталась верна себе: стало известно, почему Рианна рассталась со своим бойфрендом-миллиардером

Звезды / Новости
24 января 2020
Cosmo

Недавно стало известно о том, что Рианна и ее бойфренд Хассан Джамиль расстались после трех лет отношений (и он даже потребовал от таблоидов удалить все их совместные фото!). Эта новость поразила поклонников певицы, так как в своих интервью она несколько раз признавалась, что сейчас очень счастлива в отношениях и даже готова создать семью.

О том, что стало камнем преткновения между влюбленными, рассказали инсайдеры. Так, по их словам, миллиардер и его семья были не в восторге от провокационного образа и скандальной репутации звезды.

Рианна в нижнем белье фото

«Рианна и Хасан действительно любят друг друга, но он так и не смог смириться с ее имиджем. Он мечтал о более традиционных и сдержанных отношениях».

Бунтарка РиРи же, судя по всему, решила остаться верной себе, и мы это ее решение полностью поддерживаем.

А ты что скажешь?

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/badgalriri
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