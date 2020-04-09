Дружба или что-то большее: Дженнифер Энистон пофлиртовала с бывшим возлюбленным в Instagram

Звезды / Новости 9 апреля 2020

Cosmo

Дженнифер Энистон то и дело доказывает, что оставаться с бывшими в хороших отношениях — вполне реальная задача. Так, звезда продолжает общаться с экс-супругом Джастином Теру (а он, в свою очередь, нежно поздравлять ее с днем рождения в Instagram). Более того, недавно она еще и исполнила мечту поклонников, наладив отношения с Брэдом Питтом.

А на днях актриса была замечена за флиртом с еще одним своим бывшим возлюбленным — музыкантом Джоном Майером, с которым они встречались с 2008 по 2009 год. Так, Дженнифер оставила несколько смеющихся до слез смайлов в ответ на шутку мужчины, которую тот отпустил в прямом эфире в Instagram.

К слову, в начале февраля звезды были замечены вместе на ужине в ресторане отеля Sunset Tower. Об этом тогда сообщал Daily Mail. Как думаешь, что их связывает: дружба или что-то большее?