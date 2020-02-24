Осторожно, горячо: Ирина Шейк показала идеальный пресс на пикантных фото в белье

Звезды / Новости 24 февраля 2020

Cosmo

Просто роскошная! Супермодель Ирина Шейк, которая уже не один год является лицом Intimissimi, приняла участие в съемках нового кампейна бельевого бренда — Green Collection. И это о-очень горячо. На пикантных снимках звезда продемонстрировала не только самое желанное белье сезона, а и в очередной раз похвасталась идеальной формой.

Бесконечные ноги, ни одного лишнего сантиметра на талии и аккуратный, не перекачанный пресс — разве это не фигура мечты? Кажется, прямо в эту секунду бывший бойфренд модели, Брэдли Купер кусает локти. А мы вдохновляемся и восхищаемся в который раз!