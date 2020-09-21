Осторожно, горячо: стало известно, кто сыграет роль нового Джеймса Бонда

Звезды / Новости 21 сентября 2020

Cosmo

Горячие слухи в сети: поговаривают, что главная роль в новом фильме о Джеймсе Бонде достанется… Тому Харди. И на наш скромный вкус, лучше кандидатуры не найти.

Именно он заменит легендарного Дэниела Крейга в роли агента 007. Впервые западные СМИ писали об этом еще в июне: как будто Том Харди очень успешно прошел кастинг в бондиану. Но официально новость готовятся сообщить только в конце 2020-го — после выхода заключительного фильма «Не время умирать», где Джеймса Бонда все еще исполняет Крейг.

Как тебе такая замена?