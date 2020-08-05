«Отец больше не хочет ее знать»: сводный брат Меган Маркл прокомментировал ее конфликт с отцом

Звезды / Новости 5 августа 2020

Cosmo

Пока Меган Маркл винит британские таблоиды в полностью испорченных отношениях с отцом и подает на них в суд, Томас Маркл не намерен налаживать отношения с дочерью. И даже наоборот, полностью отрекается и от Меган, и от Гарри. На днях изданию The Sunday People рассказал об этом сводный брат герцогини Томас Маркл-младший.

«Он полностью отказался от Гарри и Меган. Отец не доверяет ей и больше не хочет ее знать из-за манипуляций и обмана. Недавно он отпраздновал свой 76-й день рождения и Меган его даже не поздравила», — рассказал он.

В то же время Томас Маркл не оставляет попыток увидеться с внуком Арчи: «Отец будет сражаться и искать пути, чтобы встретиться с Арчи. Он готов обратиться в суд. Отец бы с удовольствием взял на руки этого маленького мальчика», — добавил сводный брат Меган.