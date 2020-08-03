«Это только наше дело»: отец Бритни Спирс прокомментировал обвинения поклонников в жестоком обращении с дочерью

Звезды / Новости
3 августа 2020
Cosmo

Бритни Спирс

Недавно мы рассказывали тебе о том, что поклонники Бритни Спирс запустили в сети флешмоб #FreeBritney, призванный освободить звезду из-под опеки отца и менеджера, которые, по слухам, не позволяют звезде жить полноценной жизнью. Более того, в сети регулярно появляются все новые конспирологические теории на эту тему, а фанаты выискивают в новых публикациях в Instagram-аккаунте Бритни тайные намеки на то, что ей действительно необходима помощь.

Бритни Спирс freebritney

Сложившуюся ситуацию на днях прокомментировал сам отец певицы Джейми Спирс. «Сторонники всех этих теорий заговора абсолютно ничего не знают. Мир понятия не имеет о том, что на самом деле происходит. Пусть суд Калифорнии решает, что лучше для моей дочери. Больше это никого не должно касаться», — заявил мужчина в интервью изданию Page Six. 

Бритни Спирс папа

Также Спирс прокомментировал обвинения в том, что он ворует деньги своей дочери. 

«Ежегодно я должен сообщать о каждом потраченном центе. Так как же я, черт побери, мог что-то украсть? Сейчас некоторые люди из моего окружения подвергаются преследованиям и даже смертельным угрозам. Это ужасно. Нам не нужны такие поклонники Бритни. Я люблю свою дочь, как и всех остальных своих детей. И это только наше дело», —  отметил он. 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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