Просто огонь: 51-летняя Дженнифер Энистон показала идеальную фигуру в новой сексуальной фотосессии
Вчера, 11 февраля, Дженнифер Энистон отпраздновала 51-летие. Однако, судя по новой фотосессии актрисы для журнала Interview, с годами она лишь молодеет, становясь еще более женственной и сексуальной. Так, на кадрах из нового мартовского выпуска издания звезда «Друзей» предстала в соблазнительных образах, каждый из который как нельзя лучше подчеркнул ее безупречную фигуру.
Публикация от Interview Magazine (@interviewmag) 11 Фев 2020 в 9:09 PST
Публикация от Interview Magazine (@interviewmag) 11 Фев 2020 в 1:26 PST
Публикация от Interview Magazine (@interviewmag) 11 Фев 2020 в 11:27 PST
Просто огонь!