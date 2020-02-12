Просто огонь: 51-летняя Дженнифер Энистон показала идеальную фигуру в новой сексуальной фотосессии

Звезды / Новости 12 февраля 2020

Cosmo

Вчера, 11 февраля, Дженнифер Энистон отпраздновала 51-летие. Однако, судя по новой фотосессии актрисы для журнала Interview, с годами она лишь молодеет, становясь еще более женственной и сексуальной. Так, на кадрах из нового мартовского выпуска издания звезда «Друзей» предстала в соблазнительных образах, каждый из который как нельзя лучше подчеркнул ее безупречную фигуру.

Просто огонь!