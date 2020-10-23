Откровенные признания: Николь Кидман впервые рассказала о том, что поборола рак

Звезды / Новости 23 октября 2020

Cosmo

Николь Кидман — не из тех звезд, которые регулярно делятся с поклонниками новостями о своей личной жизни. Однако недавно звезда сделала исключение и дала очень откровенное интервью The Sydney Morning Herald, в котором рассказала немного больше, чем обычно. В частности, в нем 53-летняя актриса затронула тему здоровья, впервые признавшись, что перенесла рак кожи.

Как сообщила Николь, ей удалось побороть страшную болезнь после курса лечения, однако она до сих пор жалеет о том, что ранее несерьезно относилась к защите кожи от ультрафиолета.

«У меня был рак. Жалею ли я о том, что не была достаточно осторожной с солнцем? Конечно, я жалею о многих вещах. Но благодарна ли я быть здесь? О, да! Хочу ли я поделиться теми знаниями, которые получила, пройдя этот путь? Несомненно», — отметила звезда.

Рады, что самые тяжелые времена уже позади, восхищаемся силой Николь и желаем ей крепкого здоровья!