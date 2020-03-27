Откровенно: Елена Кравец впервые рассказала о двух пережитых выкидышах

Звезды / Новости
27 марта 2020
Cosmo

Елена Кравец редко рассказывает поклонникам о своей личной жизни. Однако на днях звезда сделала октровенное признание о самом тяжелом периоде своей жизни после того, как у звезды родилась старшая дочь Маша, она пережила сразу два выкидыша. По словам актрисы и звезды 95 квартала, трагедия случилась из-за сумасшедшего темпа работы.

«Это всегда тяжело переживается. Да, была гонка и на такой скорости детей не вынашивают. Поэтому у меня два раза случилась замершая беременность. При том на одном и том же сроке – на восьми неделях. Когда-то об этом было трудно говорить. Сейчас, как мой муж сказал: «Ну смотри, они же вернулись к тебе, эти двое», — призналась Елена в передаче «Життя відомих людей» на телеканале 1+1.

Справиться с трагедией актрисе помогли несколько лет визитов к психоаналитику. «Если у кого-то вдруг сейчас такая же ситуация, я как мама, как женщина, советую обратить внимание на состояние души и не бояться обратиться за помощью к профессионалам», заключила Кравец. 

До слез.

 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/lennykravets
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