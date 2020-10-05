Отпраздновав годовщину с Хейли: поклонники утверждают, что Джастин Бибер посвятил новое тату Селене Гомес

Звезды / Новости
5 октября 2020
Cosmo

Несмотря на то, что Джастин Бибер и Селена Гомес уже несколько лет как не вместе, а певец даже успел жениться, поклонники пары не унимаются. И каждый раз находят все новые знаки того, что бывшие влюбленные все еще не забыли друг друга.

Например, фанаты уверены, что одна из последних песен Селены Loose you to love me — точно о Джастине. А новое тату последнего, которое появилось на шее певца на днях, однозначно посвящено Селене. Так, на татуировке на шее Джастина изображен бутон розы, а в нем — буква S (Selena).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jelena (@sellygandjb) 4 Окт 2020 в 12:53 PDT

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Фото: instagram @justinbieber
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