Отпраздновав годовщину с Хейли: поклонники утверждают, что Джастин Бибер посвятил новое тату Селене Гомес
Несмотря на то, что Джастин Бибер и Селена Гомес уже несколько лет как не вместе, а певец даже успел жениться, поклонники пары не унимаются. И каждый раз находят все новые знаки того, что бывшие влюбленные все еще не забыли друг друга.
Например, фанаты уверены, что одна из последних песен Селены Loose you to love me — точно о Джастине. А новое тату последнего, которое появилось на шее певца на днях, однозначно посвящено Селене. Так, на татуировке на шее Джастина изображен бутон розы, а в нем — буква S (Selena).
Публикация от Jelena (@sellygandjb) 4 Окт 2020 в 12:53 PDT
А что думаешь ты: знак или просто совпадение?