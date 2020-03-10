Паника в сети: группа «Время и Стекло» уходит со сцены?

Звезды / Новости 10 марта 2020

Cosmo

Еще на прошлой неделе популярная группа «Время и Стекло» анонсировала новый клип на трек «Навсегда / Никогда». В нем Надя Дорофеева и Позитив ностальгируют и смотрят нарезку своих старых видеоклипов и архивных видео с репетиций, бэкстейджей и концертов. Но фанаты заподозрили, что это не просто очередная премьера, а намек на… распад группы!

Пока подтверждений от самого коллектива нет, но поклонников особенно насторожила фраза «время истекло» в конце видео. А что ты думаешь по этому поводу? Возможно ли, что Надя и Позитив решили каждый заняться сольной карьерой?