«Папа помог ей сделать набросок»: Хайден Панеттьери поделилась фото рисующей дочери и намекнула на примирение с Владимиром Кличко

Звезды / Новости 10 июня 2020

Cosmo

Мы уже рассказывали тебе о том, что Хайден Панеттьери наконец-то завела собственный Instagram-аккаунт. Одной из первых публикаций актрисы стал перепост видео с Владимиром Кличко в главной роли, в котором боксер выступил против расовой и любой другой дискриминации. А вчера Хайден поделилась трогательным фото подросшей дочери Кайи Евдокии, в подписи к которому снова упомянула экс-возлюбленного.

«Я сделала этот слепок своего живота, когда была беременной, и моя дочь Кайя просто умоляла меня разрешить ей разрисовать его. После объяснений о том, насколько это деликатная и особенная для мамы вещь, я наконец-то сдалась и сказала «да». К счастью, папа помог сделать ей набросок, который она разрисовала», — поделилась Хайден, чем вновь подогрела слухи об их с Владимиром примирении.

Мы были бы этому очень рады, а ты?