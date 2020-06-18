Пара на миллион: Мэттью Макконахи появился на обложке глянца со своей женой Камилой Алвес

Звезды / Новости 18 июня 2020

Cosmo

Мэттью Макконахи можно смело назвать одним из самых скрытных парней в Голливуде. Только недавно он создал личный Instagram-аккаунт, однако и там редко можно найти публикации, связанные с его самыми близкими людьми. Однако в честь восьмой годовщины свадьбы с Камилой Алвес актер решил порадовать поклонников — супруги вместе украсили обложку журнала Town & Country.

В интервью изданию звезды рассказали о благотворительной организации Just Keep Livin, которую создали вместе в 2008 году — она занимается популяризацией здорового образа жизни среди школьников. Также Мэттью и Камила рассказали о том, как воспитывают детей.

«Богатые люди могут дать своим детям все, что они хотят, но обычно они не получают того, что им действительно нужно. Любить ребенка гораздо сложнее, если тебе не все равно. «Нет» требует гораздо больше энергии. Гораздо проще сказать «да». Но, судя по тому, как сейчас хихикает моя жена, я чаще иду у них на поводу. И она абсолютно права», — признался актер.