Фото дня: Мадонна появилась на публике со своим 25-летним бойфрендом

Звезды / Новости
30 декабря 2019
Cosmo

Недавно в западной прессе появилась информация о том, что 61-летняя Мадонна собирается замуж за 25-летнего Ахламалика Уильямса. Серьезность отношений пары подтвердили и родители танцора в своем недавнем интервью. А на днях влюбленные были замечены вместе в аэропорту Лондона, куда прибыли на праздничные каникулы. Вместе с ними в британскую столицу прибыли и дети звезды, так что отпуск, похоже, пройдет в уютной семейной обстановке.

Как тебе эта парочка?

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/somelikeithaute__, Gettyimages
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