Фото дня: Мадонна появилась на публике со своим 25-летним бойфрендом

Звезды / Новости 30 декабря 2019

Cosmo

Недавно в западной прессе появилась информация о том, что 61-летняя Мадонна собирается замуж за 25-летнего Ахламалика Уильямса. Серьезность отношений пары подтвердили и родители танцора в своем недавнем интервью. А на днях влюбленные были замечены вместе в аэропорту Лондона, куда прибыли на праздничные каникулы. Вместе с ними в британскую столицу прибыли и дети звезды, так что отпуск, похоже, пройдет в уютной семейной обстановке.

Как тебе эта парочка?