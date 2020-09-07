«Это уже слишком»: Анджелина Джоли возмущена тем, что Брэд Питт привез новую девушку в их поместье во Франции

Звезды / Новости 7 сентября 2020

Cosmo

Лето закончилось, но Брэд Питт по-прежнему отдыхает со своей новой девушкой Николь Потуральски в поместье Шато Мираваль на юге Франции. И бывшую супругу актера Анджелину Джоли такой расклад, похоже, совершенно не устраивает. Как рассказали инсайдеры изданию The Sunday Mirror, звезда возмущена тем, что экс-супруг отправился с новой возлюбленной именно в поместье, где они поженились в 2014 году.

«Она в ярости. Энджи надеялась, что им удастся наладить отношения после целого лета борьбы, но теперь это невозможно. Она возмущена тем, что Брэд публично ездит по Европе с новой девушкой, вместо того, чтобы держать личную жизнь в тайне. А то, что он привез ее в их поместье, Джоли считает абсолютно неуместным. Это уже слишком», — сообщают источники.

Что же, Анджелину в этой ситуации тоже можно понять, согласна?