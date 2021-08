Первые кадры от Netflix: кто сыграет принца Чарльза и принцессу Диану в пятом сезоне сериала «Корона»

Недавно мы рассказывали тебе о том, кто сыграет королеву Елизавету в пятом сезоне сериала «Корона». А на днях Netflix познакомили нас с еще несколькими новичками в касте. Так, роль принца Чарльза досталась британскому актеру Доминику Уэсту («Колетт», «Отверженные», «Гордость»), а его супруги принцессы Дианы — австралийке Элизабет Дебики («Ночной администратор», «Довод»). На фото, опубликованных в официальном твиттере платформы, звезды позируют в образах своих героев.

Our new Prince Charles (Dominic West) and Princess Diana (Elizabeth Debicki). pic.twitter.com/2QIMOhY1dE