Песенка спета? Imagine Dragons объявили об уходе со сцены

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Cosmo

Не можем поверить!  

Сегодня СМИ и весь музыкальный мир всполошила неожиданная новость: солист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс объявил об уходе! Официальная причина: певец устал от постоянных гастролей и решил сделать паузу, чтобы посвятить всего себя семье. К слову, сейчас Дэн вместе с супругой воспитывают четверых детей: дочь Эрроу, близняшек Джиа и Коко и самого младшенького Валентина.

Но фанатам рано горевать — группа не объявляет о распаде и надеется на воссоединение в ближайшее время. «Мы просто хотим взять перерыв, воссоединиться со своими семьями и друзьями. После почти десятилетия в турах нам нужно заново узнать, что значит быть отцом или сыном», — рассказал сам Дэн для CNN.
 

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