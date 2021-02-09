«Плакальщица на похоронах»: Оля Полякова оскорбила Тину Кароль в прямом эфире известного шоу

Звезды / Новости 9 февраля 2021

Cosmo

В украинском шоу-бизнесе разгорелся очередной скандал: во время очередного выпуска шоу «Маска» Оля Полякова оскорбила Тину Кароль, назвав ее «известной плакальщицей на похоронах». Поклонницы певицы сразу ополчились против звезды, и спустя какое-то время она извинилась перед коллегой в своем инстаграм.

«Всем привет, дорогие мои. Вчера вышел очередной выпуск шоу «Маска». Я хочу сказать спасибо за то, что смотрите. Прочитав некоторые комментарии, я поняла, что я должна дать свой комментарий по поводу моего выпада в сторону Тины Кароль, где я называю ее «плакальщицей». Это относится исключительно к творчеству и песням Тины Кароль. Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень грустный репертуар. Но саму артистку Тину Кароль я очень люблю и уважаю, и я никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии и личной истории. Поэтому все, кого это зацепило или оскорбило, я искренне прошу прощение. А к режиссерам монтажа у меня отдельная просьба. Если вы видите, что что-то идет не так, и может быть трактовано не верно, так вырезайте. Вы же так много хорошего там вырезаете, что остается только то, что жюри неадекватное», — отметила Оля.

Свой комментарий по поводу сложившейся ситуации дала и Тина.

«Ты была права. Я буду плакать о нас, о нем всю жизнь, а жить жизнь ради сына. Но не на похоронах, а за здравие и за силу высоты в близости родственных душ. Моя ты прелесть…» — написала она.