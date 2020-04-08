Плата за свободу? Адель заплатит бывшему мужу 140 млн. долларов

Звезды / Новости 8 апреля 2020

Cosmo

Мы уже не раз подмечали, что развод 31-летней Адель пошел явно на пользу — певица избавилась от более чем 20-ти кг лишнего веса и выглядит просто фантастически! Но вот финансовое состояние таки пострадало, как стало известно сегодня.

Так, СМИ сообщают, что после развода с бывшим супругом Саймоном Конекки Адель придется заплатить ему около 140 млн. долларов! Откуда такая внушительная сумма?

Как оказалось, причина — отсутствие брачного контракта и необычайно строгие бракоразводные правила в Калифорнии, которые предусматривают разделение совместно нажитого между обоими супругами. Поскольку большую часть озвученной выше суммы Адель заработала, находясь в браке, бывшему теперь причитается половина этих денег.

Пара была вместе около 8 лет, из которых два Саймон и Адель прожили в браке.