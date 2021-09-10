Платье мечты: бывший «ангел» Victoria’s Secret Жасмин Тукс вышла замуж

Звезды / Новости 10 сентября 2021

Cosmo

Сезон звездных свадеб продолжается! Так, на днях «ангел» Victoria’s Secret Жасмин Тукс вышла замуж за исполнительного директора Snapchat Хуана Дэвида Борреро, с которым она встречалась около четырех лет. Звезда шла под венец в роскошном платье c длинным шлейфом и вышивкой ручной работы от Zuhair Murad.

Увидеть, как прошло тожество, которое состоялось в Эквадоре, на родине жениха, можно на невероятно красивых фото в инстаграм-аккаунте модели. Взгляд не отвести!