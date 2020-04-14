Платье-подушка на голое тело: Настя Каменских примерила главный тренд в Instagram

Звезды / Новости
14 апреля 2020
Cosmo

Режим самоизоляции привел к тому, что в Instagram появились новые забавные тренды. Одни делают фото на фоне красивых умывальников и показывают, как красиво мыть руки, а другие превратили подушки в платья и собирают в образах #pillowdress кучу лайков.

К флешмобу #pillowchallenge уже присоединились тысячи людей, которые фотографируются в подушках. Звездная красотка Настя Каменских пошла дальше и сняла в фееричном образе зажигательное видео. Девушка в наряде из двух подушек станцевала под хит Ai Qing Cha Cha. Свой образ Настя дополнила ремнем с металлической пряжкой, крупными серьгами и браслетами. Эффектный танец Каменских собрал уже более миллиона просмотров. Предлагаем оценить и тебе!

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Автор: Анастасия Благодарная
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