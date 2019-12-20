Плохой знак: Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали на рождественский обед к королеве по отдельности

Звезды / Новости 20 декабря 2019

Cosmo

В последнее время в прессе все чаще говорят о том, что в отношениях Кейт Миддлтон и принца Уильяма наступил кризис. Особенно слухи подогрело видео, на котором герцогиня отталкивает мужа, который пытается нежно прикоснуться к ней во время встречи с волонтерами. А на днях стало известно, что герцоги Кембриджские прибыли на рождественскую вечеринку, устроенную королевой Елизаветой, в разных машинах: Кейт с принцессой Шарлоттой и принцем Луи, а Уильям — с принцем Джорджем.

Несмотря на то, что домой семейство отправилось на одном автомобиле, поклонники уверены в том, что это очередной признак ухудшения отношений между герцогами Кембриджскими.

А ты как думаешь: действительно ли в раю проблемы?

