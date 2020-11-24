По-прежнему вместе и... помолвлены? Ана де Армас появилась на публике с роскошным кольцом

Звезды / Новости 24 ноября 2020

Cosmo

Недавно в западной прессе заговорили о расставании Аны де Армас и Бена Аффлека. В качестве аргумента журналисты приводили тот факт, что влюбленные отписались друг от друга в инстаграм и уже несколько недель не появлялись на публике вместе. Однако на днях влюбленные развеяли эти слухи, вновь попав в объективы фотографов вдвоем. Более того, теперь они спровоцировалислухи о том, что... помолвлены! Так, влюбленные обнимались, целовались, наслаждались компанией друг друга, а на безымянном пальце актрисы красовалось кольцо с роскошным бриллиантом (фото и видео ищи здесь).

Однако, как оказалось, оно было лишь реквизитом для съемок в фильме «Глубокая вода» (Deep Water), в котором сейчас задействованы и Ана, и Бен. Впрочем, поклонники пары все равно рассмотрели в том, что Ана с удовольствием продолжила носить его и вне съемочной плащадки, намеком на то, что вскоре мы услышим о настоящей помолвке пары. Ждем с нетерпением!