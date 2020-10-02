«По самому больному»: как Анджелина Джоли наказала Брэда Питта за его отдых с новой девушкой в их семейном поместье

Звезды / Новости 2 октября 2020

Cosmo

Минувшим летом многие обсуждали долгожданное примирение Брэда Питта и Анджелины Джоли — тогда экс-супруги не воссоединились, вопреки надеждам поклонников, но начали активно идти друг другу навстречу в вопросах воспитания детей. Однако затем отношения звезд снова резко ухудшились. Все началось с требования актрисы заменить судью, который ведет их с бывшим мужем дело, и усугубилось после того, как западная пресса заговорила о том, что голливудский секс-символ отправился отдыхать со своей новой девушкой Николь Потуральски в поместье Шато Мираваль на юге Франции. Напомним, именно в нем Питт и Джоли поженились в 2014 году.

А после возвращения Брэда из романтического отпуска Анджелина запретила ему видеться с детьми в течение двух недель. Несмотря на то, что сама актриса объяснила это пандемией коронавируса и необходимым периодом самоизоляции после путешествий, инсайдеры сообщают, что на самом деле таким образом Джоли хотела проучить экс-супруга и ударить «по самому больному». Сообщается, что Джоли не согласилась не идею Питта сдать тесты с разницей в несколько дней, чтобы ускорить момент встречи с детьми.

Не знаем, как было на самом деле, но нам кажется, что перестраховка Энджи вполне оправдана. А ты что скажешь?