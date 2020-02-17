Вслед за Гарри и Меган: принц Уильям и Кейт Миддлтон решили отойти от королевских обязанностей

Звезды / Новости
17 февраля 2020
Cosmo

Вслед за Гарри и Меган, которые в январе взбудоражили общественность громким заявлением о сложении своих полномочий, принц Уильям и Кейт Миддлтон также решили отступить от выполнения королевских обязанностей. Как сообщает US Weekly, супруги хотят немного передохнуть и провести время с детьми. Однако это не означает, что они полностью сложат полномочия и покинут королевский дворец.

По словам источника, драма последних нескольких месяцев сильно отразилась на отношениях всей королевской семьи, поэтому супруги хотят больше времени проводить вместе, поддерживать друг друга и взять небольшой перерыв.

Вполне разумное решение, на наш взгляд. Уверены, это время пойдет им только на пользу.

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Автор: Tania Suhachova
Фото: Getty Images
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