Вслед за Гарри и Меган: принц Уильям и Кейт Миддлтон решили отойти от королевских обязанностей

Звезды / Новости 17 февраля 2020

Cosmo

Вслед за Гарри и Меган, которые в январе взбудоражили общественность громким заявлением о сложении своих полномочий, принц Уильям и Кейт Миддлтон также решили отступить от выполнения королевских обязанностей. Как сообщает US Weekly, супруги хотят немного передохнуть и провести время с детьми. Однако это не означает, что они полностью сложат полномочия и покинут королевский дворец.

По словам источника, драма последних нескольких месяцев сильно отразилась на отношениях всей королевской семьи, поэтому супруги хотят больше времени проводить вместе, поддерживать друг друга и взять небольшой перерыв.

Вполне разумное решение, на наш взгляд. Уверены, это время пойдет им только на пользу.