Победительница «Холостяка» Даша Ульянова рассказала о новом бойфренде: «Я балдею с тобой»

Звезды / Новости 9 июля 2020

Cosmo

Победительница шоу «Холостяк» Даша Ульянова призналась, что ее сердце занято. Об этом девушка рассказала в интервью YouTube-каналу «Олицкая». Даша призналась, что у нее с ее новым мужчиной значительная разница в возрасте — 20 лет. Избраннику девушки сейчас 43 и он уже был женат. Но ни один из этих фактов не стал преградой для настоящих чувств.

«Мы познакомились в компании, как-то у нас все завязалось. Мне кайфово в этом чувстве. Я хотела хорошего отношения — я его получаю. Я не чувствую разницы никакой. Я ему всегда говорю: «Я так балдею с тобой, потому что я не чувствую ни какую-то там ментальную разницу, финансовую, возрастную. Мы на равных. И ржем постоянно, путь к моему сердцу лежит через шутки», — рассказала Даша.

А также поделилась, что любимый постоянно балует ее — своим вниманием и подарками.