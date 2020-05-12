«Побег из королевской семьи»: о принце Гарри и Меган Маркл снимут еще один фильм

Звезды / Новости
12 мая 2020
Cosmo

Даже после отречения от королевских обязанностей интерес к жизни принца Гарри и Меган Маркл совсем не угасает, даже наоборот! Папарацци то и дело стараются подловить пару на улицах Лос-Анджелеса (например, за тайным волонтерством), а также ходят слухи о том, что Гарри и Меган планируют вторую свадьбу, чтобы ознаменовать начало новой жизни.

Сегодня же стало известно, что о жизни молодой семьи снимут еще один фильм! В основе фильма — подробности отречения Гарри и Меган от королевской семьи. Он расскажет о причинах, которые толкнули их на это, переговорах с королевой Елизаветой и реакции на такое решения всех членов королевской семьи.

Планируемое название фильма — «Гарри и Меган: Побег из королевской семьи», все остальные подробности пока держат в секрете.

 

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Автор: Юля Чуенок
Фото: Gettyimages
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