Поцелуи на пляже: Бен Аффлек и Ана де Армас подтвердили свой роман

Звезды / Новости
13 марта 2020
Cosmo

В январе этого года в западной прессе появились слухи о том, что Брэдли Купер нашел свою вторую половинку — ею, как тогда сообщали инсайдеры, стала 31-летняя Ана де Армас, которая сыграет девушку Бонда в новом фильме про агента 007. Главной причиной для таких предположений тогда послужило то, что во время торжественного завтрака Американского института киноискусства в Беверли-Хиллз звезды (которые, к слову, в 2016 году вместе сыграли в фильме «Парни со стволами») открыто флиртовали, смеялись и обнимались.

Однако, судя по всему, с Купером Армас связывают исключительно дружеские отношения. Тогда как роман у нее на самом деле с другим голливудским актером — 47-летним Беном Аффлеком. И если сначала информация об отношениях звезд тоже больше походила на слухи, то теперь все официально — на днях парочку подловили за нежными объятиями и поцелуями на одном из пляжей Коста-Рики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sampson (@mfourmovies) 11 Мар 2020 в 8:43 PDT

Нам кажется, они отлично смотрятся вместе! А тебе как эта пара?

0 5 0
Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Иракли Макацария:

«Если я живу с человеком, для меня имеет большое значение вдыхать его аромат по утрам»
Пройди тест и узнай

какой аромат тебе подходит
Ганна Різатдінова

розкрила секрети успiху в спортi i koханнi
Читайте также
1
Пройди тест и узнай, какой аромат тебе подходит
2
Ганна Різатдінова розкрила секрети успiху в спортi i koханнi
3
Бен Аффлек подтвердил слухи о романе с новой «девушкой Бонда»
4
Вайнона Райдер заступилась за Джонни Деппа
5
Белла Хадид показала новую стрижку
Звезды / Новости

«Она не устает признаваться друзьям, что счастлива»: инсайдер объяснил быстрое отбытие Меган Маркл в Канаду

Герцогиня уже вернулась из Лондона к крохе-сыну Арчи.  

Звезды / Новости
Надо прочитать

Свадьба принцессы Беатрис под угрозой: половина гостей не сможет присутствовать

Неприятные новости.

Звезды / Новости
Надо прочитать

«Это безумие»: дети Тома Хэнкса и Риты Уилсон рассказали об их самочувствии

Сыновья актеров просят не впадать в панику.

Звезды / Новости
Это интересно

«Для меня важна любовь на всех уровнях»: девушка Киану Ривза прокомментировала их свадьбу

Звезды / Новости
Надо прочитать

«Она все еще чувствует боль»: инсайдер рассказал, как Кейт Миддлтон переносит визит Меган и Гарри

Герцогиня Кембриджская никак не может забыть прошлого.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Новость дня: у Тома Хэнкса и его жены обнаружили коронавирус

Болезни без разницы, звезда ты или нет.

Loading...
Звезды / Новости
Надо прочитать

Остаточний вердикт: Харві Вайнштейна засудили до 23 років позбавлення волі

Нарешті ця історія закінчиться.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Ее надо убить»: в сети обсуждают угрозы Харви Вайнштейна в адрес Дженнифер Энистон

Скандал продолжается.

Звезды / Новости
Надо прочитать

Ничего лишнего: Белла Хадид показала, как выглядит без макияжа

Такой она чаще бывает в повседневной жизни.

Звезды / Новости

Читаем по губам: эксперт расшифровал, что Гарри сказал Меган после холодного приветствия Уильяма и Кейт

Кажется, Гарри довольно сильно задело поведение брата.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Группа «Время и Стекло» объявила дату последнего концерта

"Наше время истекло".

Звезды / Новости
Надо прочитать

Новость дня: Дженна Деван и Стив Кази стали родителями

Отец малыша уже поделился первыми фото.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

На костылях и под присмотром мамы: Шайло Джоли-Питт впервые после операции появилась на публике

Малышка!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Паника в сети: группа «Время и Стекло» уходит со сцены?

Надя Дорофеева и Позитив представили новую (и, возможно, последнюю) видеоработу.  

Звезды / Новости
Надо прочитать

«Среди вас есть достаточно смелый, чтобы подняться ко мне?»: Меган Маркл вдохновила мотивационной речью

Очевидно, герцогиню эта тема очень волнует!

Читайте также
1
Иракли Макацария: «Если я живу с человеком, для меня имеет большое значение вдыхать его аромат по утрам»
2
Пройди тест и узнай, какой аромат тебе подходит
3
Две подруги: Николь Кидман опубликовала редкое фото с мамой
4
С высоты птичьего полета: где в Киеве отпраздновать свадьбу своей мечты
5
Редкий кадр: Аманда Сейфрид трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.