Поцелуи на пляже: Бен Аффлек и Ана де Армас подтвердили свой роман

Звезды / Новости 13 марта 2020

Cosmo

В январе этого года в западной прессе появились слухи о том, что Брэдли Купер нашел свою вторую половинку — ею, как тогда сообщали инсайдеры, стала 31-летняя Ана де Армас, которая сыграет девушку Бонда в новом фильме про агента 007. Главной причиной для таких предположений тогда послужило то, что во время торжественного завтрака Американского института киноискусства в Беверли-Хиллз звезды (которые, к слову, в 2016 году вместе сыграли в фильме «Парни со стволами») открыто флиртовали, смеялись и обнимались.

Однако, судя по всему, с Купером Армас связывают исключительно дружеские отношения. Тогда как роман у нее на самом деле с другим голливудским актером — 47-летним Беном Аффлеком. И если сначала информация об отношениях звезд тоже больше походила на слухи, то теперь все официально — на днях парочку подловили за нежными объятиями и поцелуями на одном из пляжей Коста-Рики.

Нам кажется, они отлично смотрятся вместе! А тебе как эта пара?