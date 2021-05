Почему все уверены, что Меган Маркл и принц Гарри уже стали родителями во второй раз

Звезды / Новости 5 мая 2021

Cosmo

На минувших выходных в Лос-Анджелесе состоялся благотворительный концерт Vax Live: The Concert to Reunite the World, проведенный в поддержку стран, которые не имеют доступа к вакцине от коронавируса. На сцене мероприятия появились не только звезды, среди которых Дженнифер Лопес, Бен Аффлек и Селена Гомес, но и член британской королевской семьи — принц Гарри.

Неожиданно для всех он появился на концерте без беременной Меган Маркл, которая планировала на нем присутствовать, чем спровоцировал волну слухов о том, что они с женой... уже стали родителями во второй раз. Гарри выступил с эмоциональной речью, в которой поблагодарил медиков, борющийхся с пандемией на передовой, и просто светился от счастья. Впрочем, слухи о пополнении в семействе ни он, ни Меган, ни их представители пока никак не прокомментировали.

Что же, будем ждать новостей!