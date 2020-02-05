Почти идеален: названо имя самого красивого мужчины в мире

Звезды / Новости
5 февраля 2020
Cosmo

Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне, доктор Джулиан Де Сильва, уже традиционно обнародовал свой список самых красивых людей мира. В этот раз под прицелом эксперта оказались мужчины. 

Так, список самых красивых мужчин мира по версии доктора возглавил Роберт Паттинсон его черты наиболее приближены к стандартам золотого сечения (92,15%). Второе место досталось Генри Кавиллу (91,64%). На третьем Брэдли Купер (91%).

Места с 4 по 10 распределились таким образом:

4. Брэд Питт

5. Джордж Клуни

6. Хью Джекман

7. Дэвид Бекхэм

8. Идрис Эльба

9. Канье Уэст

10. Райан Гослинг

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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