Почти идеален: названо имя самого красивого мужчины в мире
Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне, доктор Джулиан Де Сильва, уже традиционно обнародовал свой список самых красивых людей мира. В этот раз под прицелом эксперта оказались мужчины.
Так, список самых красивых мужчин мира по версии доктора возглавил Роберт Паттинсон — его черты наиболее приближены к стандартам золотого сечения (92,15%). Второе место досталось Генри Кавиллу (91,64%). На третьем — Брэдли Купер (91%).
Места с 4 по 10 распределились таким образом:
4. Брэд Питт
5. Джордж Клуни
6. Хью Джекман
7. Дэвид Бекхэм
8. Идрис Эльба
9. Канье Уэст
10. Райан Гослинг