Редкое домашнее видео: Мила Кунис и Эштон Катчер пьют вино и собирают деньги на борьбу с Covid-19

Звезды / Новости 21 апреля 2020

Cosmo

Пока в мире все еще бушует пандемия многие звезды всеми силами стараются помочь организациям, которые занимаются нашим спасением. Кто-то организовывает благотворительные онлайн-концерты с сотней артистов, а кто-то помогает другими интересными способами.

Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Катчер еще в марте публиковали пост в поддержку медработников, а на днях они решили собрать деньги для благотворительных организаций. Для этого они выпустили собственное вино вместе с винодельней Battle Creek Vineyards. «Карантинное» вино Мила и Эштон представили в Instagram с помощью видеоролика, в котором пошутили, что в изоляции людям остается только больше пить и есть.

« Вечерами нам нравится устраивать виртуальные встречи с друзьями, а во время них еда и вино просто незаменимы. Мы решили объединить это с возможностью помочь множеству благотворительных организаций — эта гениальная идея пришла в голову к Миле. Мы нашли несколько таких, которые фокусируются на сборе защитных средств для населения страны, кормлении детей, помощи семьям, которые остались без работы, бизнесу, который не выдерживает новых обстоятельств » , — сказал Эштон.

Купить вино можно онлайн, а все вырученные средства будут перечислены четырем благотворительным организациям: GiveDirectly, Direct Relief, Frontline Responders Fund и America`s Food Fund.