Редкое домашнее видео: Мила Кунис и Эштон Катчер пьют вино и собирают деньги на борьбу с Covid-19

Звезды / Новости
21 апреля 2020
Cosmo

Пока в мире все еще бушует пандемия многие звезды всеми силами стараются помочь организациям, которые занимаются нашим спасением. Кто-то организовывает благотворительные онлайн-концерты с сотней артистов, а кто-то помогает другими интересными способами.

Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Катчер еще в марте публиковали пост в поддержку медработников, а на днях они решили собрать деньги для благотворительных организаций. Для этого они выпустили собственное вино вместе с винодельней Battle Creek Vineyards. «Карантинное» вино Мила и Эштон представили в Instagram с помощью видеоролика, в котором пошутили, что в изоляции людям остается только больше пить и есть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ashton Kutcher (@aplusk) 19 Апр 2020 в 9:44 PDT

«Вечерами нам нравится устраивать виртуальные встречи с друзьями, а во время них еда и вино просто незаменимы. Мы решили объединить это с возможностью помочь множеству благотворительных организаций — эта гениальная идея пришла в голову к Миле. Мы нашли несколько таких, которые фокусируются на сборе защитных средств для населения страны, кормлении детей, помощи семьям, которые остались без работы, бизнесу, который не выдерживает новых обстоятельств»,  сказал Эштон.

Купить вино можно онлайн, а все вырученные средства будут перечислены четырем благотворительным организациям: GiveDirectly, Direct Relief, Frontline Responders Fund и America`s Food Fund.

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Автор: Анастасия Благодарная
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