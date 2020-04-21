Редкое домашнее видео: Мила Кунис и Эштон Катчер пьют вино и собирают деньги на борьбу с Covid-19
Пока в мире все еще бушует пандемия многие звезды всеми силами стараются помочь организациям, которые занимаются нашим спасением. Кто-то организовывает благотворительные онлайн-концерты с сотней артистов, а кто-то помогает другими интересными способами.
Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Катчер еще в марте публиковали пост в поддержку медработников, а на днях они решили собрать деньги для благотворительных организаций. Для этого они выпустили собственное вино вместе с винодельней Battle Creek Vineyards. «Карантинное» вино Мила и Эштон представили в Instagram с помощью видеоролика, в котором пошутили, что в изоляции людям остается только больше пить и есть.
Публикация от Ashton Kutcher (@aplusk) 19 Апр 2020 в 9:44 PDT
«Вечерами нам нравится устраивать виртуальные встречи с друзьями, а во время них еда и вино просто незаменимы. Мы решили объединить это с возможностью помочь множеству благотворительных организаций — эта гениальная идея пришла в голову к Миле. Мы нашли несколько таких, которые фокусируются на сборе защитных средств для населения страны, кормлении детей, помощи семьям, которые остались без работы, бизнесу, который не выдерживает новых обстоятельств», — сказал Эштон.
Купить вино можно онлайн, а все вырученные средства будут перечислены четырем благотворительным организациям: GiveDirectly, Direct Relief, Frontline Responders Fund и America`s Food Fund.