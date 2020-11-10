Поклонники Джонни Деппа засыпали угрозами Эмбер Херд и призвали бойкотировать ее новый фильм

Звезды / Новости 10 ноября 2020

Cosmo

Недавно мы рассказывали тебе о том, что Джонни Депп проиграл дело о клевете против таблоида The Sun, в статье которого его назвали человеком, который избивал свою жену. Эмбер Херд, которая выступила главной свидетельницей со стороны издания, уже успела отпрадновать свою маленькую победу в кругу друзей и родных, а ее экс-супруг... — лишиться роли Гриндевальда в третьей части «Фантастических тварей».

Поклонников Деппа такой поворот очень разозлил. В ответ они призывают всех бойкотировать фильм «Аквамен 2», в котором сейчас снимается Херд, и засыпают соцсети звезды угрозами и обвинениями в том, что она разрушает карьеру бывшего мужа. «Ты заплатишь за это», — пишут звезде они.

А ты что думаешь об этой ситуации?