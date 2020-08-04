Очень смело: полностью обнаженная Эшли Грэм кормит сына грудью в новой съемке

Звезды / Новости 4 августа 2020

Cosmo

Эшли Грэм, которая недавно впервые стала мамой, по-настоящему наслаждается новым этапом своей жизни, удачно совмещая его с работой. Так, плюс-сайз модель недавно украсила обложку британского Harper`s Bazaar вместе со своим сыном, а вчера поделилась кадрами из новой съемки для американского Elle, компанию в которой ей также составил малыш.

Самым обсуждаемым, пожалуй, стало фото, на котором Эшли позирует полностью обнаженной — на нем новоиспеченная мамочка лежит в постели без одежды и кормит первенца грудью. Автором снимков снова стал муж модели Джастин Эрвин.