Полностью седой и в очках: Брэд Питт изменился до неузнаваемости

Звезды / Новости 26 апреля 2020

Cosmo

Если ты, как и мы, хоть раз пыталась себе представить, как будет выглядеть Брэд Питт в преклонном возрасте, то просто посмотри новый выпуск шоу Saturday Night Live, где он это наглядно продемонстрировал. Так, в нем актер перевоплотился в американского ученого и исследователя вирусов Энтони Фаучи, который сейчас консультирует по вопросам Covid-19 президента США Дональда Трампа. На экранах голливудский секс-символ предстал с седыми волосами, в очках и костюме.

В коротком скетче Питт высмеял последние высказывания Трампа о пандемии коронавируса — в частности, то, что коронавирус можно пробовать лечить... инъекциями дезинфицирующих средств, которое врачи уже успели назвать не только абсурдным, но и опасным. В конце ролика актер поблагодарил самого Фаучи и медицинских работников, которые находятся на передовой борьбы с пандемией.