Полностью седой и в очках: Брэд Питт изменился до неузнаваемости

Звезды / Новости
26 апреля 2020
Cosmo

Если ты, как и мы, хоть раз пыталась себе представить, как будет выглядеть Брэд Питт в преклонном возрасте, то просто посмотри новый выпуск шоу Saturday Night Live, где он это наглядно продемонстрировал. Так, в нем актер перевоплотился в американского ученого и исследователя вирусов Энтони Фаучи, который сейчас консультирует по вопросам Covid-19 президента США Дональда Трампа. На экранах голливудский секс-символ предстал с седыми волосами, в очках и костюме. 

В коротком скетче Питт высмеял последние высказывания Трампа о пандемии коронавируса — в частности, то, что коронавирус можно пробовать лечить... инъекциями дезинфицирующих средств, которое врачи уже успели назвать не только абсурдным, но и опасным. В конце ролика актер поблагодарил самого Фаучи и медицинских работников, которые находятся на передовой борьбы с пандемией.

3 5 3
Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Пройди тест и узнай

какой аромат тебе подходит
Ганна Різатдінова:

"Поки не знайдеш із собою спільної мови, не почнеш помічати в собі прекрасне, мейкап чи ботокс безсилі"
Читайте также
1
Пройди тест и узнай, какой аромат тебе подходит
2
Ганна Різатдінова: "Поки не знайдеш із собою спільної мови, не почнеш помічати в собі прекрасне, мейкап чи ботокс безсилі"
3
Кайя Гербер сделала татуировку сама себе
4
Том Хэнкс отправил письмо и подарок 8-летнему мальчику
5
«Я очень грущу», – Моника Беллуччи о карантине, семье и карьере
Звезды / Новости

Короткая стрижка и роскошные формы: 55-летняя Моника Беллуччи восхитила красотой в чувственной фотосессии

Невероятная. 

Звезды / Новости

Ходят слухи: Джулия Робертс разводится с мужем спустя 18 лет брака

Поговаривают, что отношения в паре накалились во время самоизоляции.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Instagram-скандал: на Дженнифер Лопес подали в суд за снимок в ее личном профиле

Очень странные дела…  

Stay home with Cosmopolitan
1
Це офіційно: Кабмін продовжив карантин в Україні
2
Мечты сбываются: Дженнифер Энистон пригласила поклонников на съемки нового эпизода сериала «Друзья»
3
Салон красоты у тебя дома: как привести в порядок ногти и брови
4
Шок: известному актеру ампутировали ногу из-за осложнений, вызванных коронавирусом
5
Редкое домашнее видео: Мила Кунис и Эштон Катчер пьют вино и собирают деньги на борьбу с Covid-19
Звезды / Новости

Одинаковые улыбки: Кейт Хадсон снялась для обложки журнала вместе со своей годовалой дочкой и 74-летней мамой

Три поколения на одном фото. 

Loading...
Звезды / Новости

Лучший папа: Джейсон Стэтхэм прокатился со своим 2-летним сыном на маленьком мотоцикле

Мимими дня!

Звезды / Новости

Зовcім різні: Даша Петрожицька розповіла, що думає про Тіну Кароль та Дана Балана

Цікаві подробиці. 

Читайте также
1
Пройди тест и узнай, какой аромат тебе подходит
2
Какая прическа была модной в год вашего рождения?
3
Без остатка: 9 лучших средств для снятия макияжа
4
5 книг о сильных женщинах
5
Полезные свойства авокадо
Звезды / Новости

Сладкий именинник: Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились милыми фото принца Луи

Какой же милый малыш!

Звезды / Новости
Это интересно

Не узнать: Кайли Дженнер раскритиковали в пух и прах за карантинное фото без макияжа

Кажется, без тонны косметики Instagram-дива выглядит совсем иначе…  

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: Катя Сильченко

Ни холодно ни жарко: твой гардероб для межсезонья

Дважды в одну реку: давать ли шанс бывшему?

Жизнь в розовом цвете. Как найти работу в beauty-индустрии

Wish list: 32 лучших beauty-средства, в которые мы влюблены

Sex-игрушки для настоящих принцесс
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Мечты сбываются: Дженнифер Энистон пригласила поклонников на съемки нового эпизода сериала «Друзья»

С одним лишь условием.  

Звезды / Новости
Это интересно

Бесценно: какой подарок Меган Маркл сделала королеве Елизавете II в день ее рождения

Можем представить, как она была счастлива. 

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

Еще больше мышц и идентичное лицо: в сети обсуждают двойника Дженнифер Лопес

Так вообще бывает?!

Звезды / Новости

Шок: известному актеру ампутировали ногу из-за осложнений, вызванных коронавирусом

Кошмар... 

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Все серьезно: Леди Гага публично призналась в любви своему новому бойфренду

Кажется, звезда наконец-то нашла свою любовь. 

Звезды / Новости

Самые яркие фото королевы Елизаветы II

С днем рождения, Ваше Величество!

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости
Это интересно

Принц Гарри и Меган Маркл приглашены? Стало известно, с кем королева Елизавета ІІ отпразднует свое 94-летие в Zoom

Будет весело. 

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.