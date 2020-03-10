Получилось грубо: Кейт и Уильям проигнорировали Меган и Гарри на службе в Вестминстерском аббатстве

Звезды / Новости 10 марта 2020

Cosmo

В понедельник, 9 марта, Меган Маркл и принц Гарри совершили свой последний официальный визит в качестве старших членов королевской семьи — вместе с Кейт Миддлтон, принцем Уильямом и другими родственниками супруги посетили службу в Вестминстерском аббатстве. Главной интригой для поклонников королевской семьи было то, как отреагируют друг на друга герцоги Кембриджские и Сассекские. И, судя по видео, которое облетело сеть, между ними действительно царят очень напряженные отношения.

Так, на видео видно, как принц Гарри и Меган Маркл, которые приехали в Вестминстерское аббатство раньше остальных, приветствуют прибывших немного позже Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Те же, в свою очередь, отреагировали на приветствие довольно холодно: герцог Кембриджский лишь кивнул, а герцогиня и вовсе проигнорировала родственников.

Еще одним аргументов на поддержку того, что в королевской семье и правда произошел серьезный раскол, стало то, что когда-то близкие королевские пары за всю церемонию не перекинулись и парой слов.