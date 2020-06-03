Полупрозрачное платье и корсет: Эмилия Кларк приняла участие в горячей съемке для глянца

Звезды / Новости 3 июня 2020

Cosmo

Только посмотри на эти кадры: звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк приняла участие в новой фотосессии — и это очень горячо!

Нет, на свежих кадрах для Harper`s Bazaar Mexico она не позирует обнаженной или в белье, но от этого образы звезды не менее чувственные и откровенные. Женственные и элегантные платья по фигуре, смелое декольте и красные губы — не можем налюбоваться этой стильной фотосессией. Эмилия просто красотка!