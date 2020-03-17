Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали 1 миллион долларов на помощь пожилым и необеспеченным людям

Звезды / Новости 17 марта 2020

Cosmo

Вслед за концерном LVMH, который будет выпускать бесплатные антисептики для рук, свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса решили сделать Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Супруги пожертвовали 1 миллион долларов двум продовольственным организациям, о чем сообщили в своих Instagram-аккаунтах.

«Covid-19 ужасно повлиял на жизнь пожилых людей и семей с низким доходом. Мы с Блейк жертвуем 1 миллион долларов, которые будут разделены между двумя организациями: Feeding America и Food Banks Canada. Помогите им тоже, если у вас есть такая возможность». Не обошлось и без фирменного юмора актера. «Позвоните кому, что сейчас изолирован и может нуждаться в общении», — написал в своем обращении Райан, указав в конце телефонный номер, который якобы принаджелит Хью Джекману.

«Несмотря на то, что нам нужно дистанциироваться друг от друга, чтобы защитить тех, кто не может находиться на карантине, мы должны оставаться на связи. Вспомните об одиноких изолированных людях. Пообщайтесь с ними по Facetime, Skype, снимите для них видео. Помните о любви, которая поможет нам пройти через все это. Мы все можем сделать что-то друг для друга, даже если это что-то — просто остаться дома», — написала Блейк.

Актриса, к слову, также не удержалась, чтобы не пошутить. «И скажите, пожалуйста, Райану, что «эмоциональное дистанциирование от тещи» — не вариант. Ничто его не спасет», — добавила она.

Обожаем этих двух!