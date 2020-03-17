Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали 1 миллион долларов на помощь пожилым и необеспеченным людям

Звезды / Новости
17 марта 2020
Cosmo

Вслед за концерном LVMH, который будет выпускать бесплатные антисептики для рук, свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса решили сделать Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Супруги пожертвовали 1 миллион долларов двум продовольственным организациям, о чем сообщили в своих Instagram-аккаунтах.

«Covid-19 ужасно повлиял на жизнь пожилых людей и семей с низким доходом. Мы с Блейк жертвуем 1 миллион долларов, которые будут разделены между двумя организациями: Feeding America и Food Banks Canada. Помогите им тоже, если у вас есть такая возможность». Не обошлось и без фирменного юмора актера. «Позвоните кому, что сейчас изолирован и может нуждаться в общении», — написал в своем обращении Райан, указав в конце телефонный номер, который якобы принаджелит Хью Джекману.

«Несмотря на то, что нам нужно дистанциироваться друг от друга, чтобы защитить тех, кто не может находиться на карантине, мы должны оставаться на связи. Вспомните об одиноких изолированных людях. Пообщайтесь с ними по Facetime, Skype, снимите для них видео. Помните о любви, которая поможет нам пройти через все это. Мы все можем сделать что-то друг для друга, даже если это что-то — просто остаться дома», — написала Блейк.

Актриса, к слову, также не удержалась, чтобы не пошутить. «И скажите, пожалуйста, Райану, что «эмоциональное дистанциирование от тещи» — не вариант. Ничто его не спасет», — добавила она. 

Обожаем этих двух!

5 5 1
Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Иракли Макацария:

«Если я живу с человеком, для меня имеет большое значение вдыхать его аромат по утрам»
Пройди тест и узнай

какой аромат тебе подходит
Ганна Різатдінова

розкрила секрети успiху в спортi i koханнi
Читайте также
1
Пройди тест и узнай, какой аромат тебе подходит
2
Ганна Різатдінова розкрила секрети успiху в спортi i koханнi
3
Ванесса Паради поддержала Джонни Деппа
4
Тома Хэнкса и его жену выписали из больницы
5
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс передали миллион пострадавшим от коронавируса
Звезды / Новости

«Это искусство, а не порнография»: Леди Гага снялась полностью обнаженной для обложки журнала

В очень необычном образе. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Звезда сериала «Игра престолов» болен коронавирусом

Болезни неважно, звезда ты или обычный человек.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Шок: Дэниел Рэдклифф рассказал, что съемки в «Гарри Поттере» сделали его алкоголиком

Его слова разбивают сердце!

Звезды / Новости
Надо прочитать

Конфликт продолжается: отношения между Уильямом и Гарри «никогда не станут прежними»

А ты на чьей стороне?

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Идрис Эльба сообщил, что заражен коронавирусом (и вызвал волну негодования в сети)

Читай, почему.

Звезды / Новости
Надо прочитать

«Ему все сошло с рук»: Эмилия Кларк недовольна финальной судьбой Джона Сноу

Осторожно: спойлеры.

Loading...
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Молодая возлюбленная Бена Аффлека Ана де Армас впервые прокомментировала их отношения

Раскрыв подробности, где и как они познакомились.

Звезды / Новости

Воссоединение семьи: принц Гарри, Меган Маркл и малыш Арчи проведут летние каникулы с королевой

Для Елизаветы II это очень важно. 

Звезды / Новости
Надо прочитать

Причина проста: почему Меган Маркл и принц Гарри не взяли малыша Арчи в Лондон

Разумное решение в такой ситуации.

Звезды / Новости
Это интересно

«У нас была симпатия»: Надя Дорофеева и Позитив признались, что между ними было кое-что большее, чем дружба

Неожиданное признание!  

Звезды / Новости
Надо прочитать

Магия вне Хогвартса: Дэниел Рэдклифф анонсировал возвращение Гарри Поттера

Неужели это действительно произойдет?

Звезды / Новости
Об этом все говорят

У актрисы Ольги Куриленко обнаружили коронавирус

Подробности в материале.

Звезды / Новости

У жены Джастина Трюдо обнаружили коронавирус

Вирус не щадит никого.

Звезды / Новости

«Это не похоже на Джонни, которого я любила», — Вайнона Райдер об обвинениях Эмбер Херд в адрес Джонни Деппа

Актриса встала на защиту экс-возлюбленного. 

Звезды / Новости
Это интересно

«Она не устает признаваться друзьям, что счастлива»: инсайдер объяснил быстрое отбытие Меган Маркл в Канаду

Герцогиня уже вернулась из Лондона к крохе-сыну Арчи.  

Читайте также
1
Иракли Макацария: «Если я живу с человеком, для меня имеет большое значение вдыхать его аромат по утрам»
2
Пройди тест и узнай, какой аромат тебе подходит
3
Та ж сама посмішка: Єва Лонгорія показала своє дитяче фото
4
11 крутых мини-сериалов, которые можно посмотреть на карантине
5
Из-за карантина Алла Костромичева застряла в Германии: модель не может попасть в Украину, а отели все закрыты
 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.