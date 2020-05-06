Попытки суицида и проблемы с психическим здоровьем: принцы Уильям и Гарри в ярости из-за нового сериала о принцессе Диане

Звезды / Новости
6 мая 2020
Cosmo

Тайна жизни и смерти принцессы Дианы до сих пор на дает покоя никому. На днях стало известно, что на экраны выйдет новый документальный сериал «Быть ​​мной: Диана» (Being Me: Diana), сюжет которого привел в ярость принцев Гарри и Уильяма (точно так же, как, думаем, и всю королевскую семью).

Принцесса Диана

Как сообщает издание The Sun, он расскажет о «проблемах с психическим здоровьем, расстройствах пищевого поведения, несчастливом браке с принцем Чарльзом и болезненном детстве» леди Ди. Более того, создатели обещают пролить свет на четыре попытки суицида, которые якобы предпринимала принцесса. В четырех сериях зрители увидят не опубликованные ранее фрагменты речей Дианы и интервью с людьми, которые были рядом с ней в последние годы жизни.

Принцессаа Диана Гарри Уильям

Проект будет доступен к просмотру на Netflix. 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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