Пополнение: звезда «Игры престолов» Софи Тернер впервые стала мамой

Звезды / Новости
27 июля 2020
Cosmo

Настоящий бэби-бум! Следом за Камерон Диаз, Эшли Грэм и другими знаменитостями актриса «Игры престолов» Софи Тернер впервые стала мамой. Новость о рождении малыша у Софи и ее возлюбленного Джо Джонаса моментально разлетелась по СМИ, хотя пара тщательно охраняла свою личную жизнь, и многие попервах даже не подозревали о беременности актрисы.

СМИ сообщают, что у Софи Тернер и Джо Джонаса родилась дочь. Причем счастливое событие случилось гораздо раньше, чем об этом стало известно, а именно 22 июля. По словах инсайдеров, девочку назвали Уиллой. Сами же родители пока не комментирую новость.

 

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Фото: Gettyimages
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