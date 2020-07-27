Пополнение: звезда «Игры престолов» Софи Тернер впервые стала мамой

Звезды / Новости 27 июля 2020

Cosmo

Настоящий бэби-бум! Следом за Камерон Диаз, Эшли Грэм и другими знаменитостями актриса «Игры престолов» Софи Тернер впервые стала мамой. Новость о рождении малыша у Софи и ее возлюбленного Джо Джонаса моментально разлетелась по СМИ, хотя пара тщательно охраняла свою личную жизнь, и многие попервах даже не подозревали о беременности актрисы.

СМИ сообщают, что у Софи Тернер и Джо Джонаса родилась дочь. Причем счастливое событие случилось гораздо раньше, чем об этом стало известно, а именно 22 июля. По словах инсайдеров, девочку назвали Уиллой. Сами же родители пока не комментирую новость.