Попри новини про примирення: відносини між Анджеліною Джолі та Бредом Піттом знову погіршилися

Звезды / Новости
12 августа 2020
Cosmo

Минулого року шлюб між Анджеліною Джолі та Бредом Піттом нарешті було розірвано, однак колишнє подружжя і досі не може дійти згоди у питаннях розподілу майна та опіки над дітьми. І, попри новини про примирення зірок заради дітей, зараз їхні відносини знову погіршилися.

Однією з передумов для цього стало несподіване відкриття, котре зробила акторка недавно: Джолі дізналася про те, що суддя, котрий веде їхню з екс-чоловіком справу, раніше мав бізнес-відносини з одним із адвокатів Пітта. Підозрюючи, що через це суддя може бути необ`єктивним, зірка попросила відсторонити його від процесу.

За думкою інсайдерів, такий хід акторка зробила навмисне, аби затягнути справу та відтягнути момент оголошення вироку, котрий, за їх словами, буде не на її користь. 

У будь-якому разі, ми сподіваємося, що зірки вирішать усі суперечливі моменти вже найближчим часом та врешті-решт зможуть почати нове життя. 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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