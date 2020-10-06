Поразительное сходство: Эмма Корин в точной копии свадебного платья принцессы Дианы на первых кадрах нового сезона «Короны»

Звезды / Новости 6 октября 2020

Cosmo

Не знаем, как ты, а мы уже давно с нетерпением ждем четвертый сезон сериала «Корона», в котором наконец-то появится принцесса Диана. И вот, на днях в официальном аккаунте шоу в Instagram появился долгожданный кадр из нового сезона, на котором можно увидеть Эмму Корин в точной копии свадебного платья леди Ди.

Пользователи сети отметили невероятное сходство не только платьев, но и исполнительницы главной роли и ее героини. Мы тоже поражены тем, насколько они похожи. А ты что скажешь?