Поразительное сходство: у Меган Маркл обнаружился двойник

Звезды / Новости 4 февраля 2020

Cosmo

После переезда Меган в Канаду, фанаты и таблоиды следят за каждым ее шагом. Прогулки с малышом Арчи, слухи о возвращении на большие экраны и скандальные интервью. А совсем недавно пользователи сети обнаружили еще и двойника герцогини. Ею оказалась Акейша Вернадо из Канзас-Сити, штат Миссури. Невероятную схожесть люди заметили после того, как девушка выложила в своем Instagram снимок с дочерью. Пост набрал около 30 тысяч лайков и быстро распространился по всему Instagram.

«Меня часто сравнивают с ней. И не только в Интернете. Даже мои близкие говорят, что я похожа на нее. И хотя я не вижу большого сходства, все равно воспринимаю это как комплимент», — сказала Акейша в интервью Daily Mail.

Нам кажется, сходство поразительное. А ты как думаешь?