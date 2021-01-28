Поразительное сходство: в сети обсуждают первое фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы

Звезды / Новости
28 января 2021
Cosmo

Летом прошлого года стало известно о том, что Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер». В центре сюжета — три дня, в течение которых леди Ди все отчетливее понимает, что ее брак с принцем Чарльзем разрушен. Тогда пользователи сети остались крайне недовольны выбором актрисы для этой роли, отметив, что Стюарт совсем не похожа на Диану.

А на днях в сети появился первый кадр из фильма, на котором, уверены, даже убежденные скептики смогли рассмотреть невероятное сходство между Кристен и Дианой. 

А ты что скажешь: похожи или нет? 

 

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Фото: Gettyimages, Twitter
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