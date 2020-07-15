«Порежь меня!»: Эмбер Херд предоставила суду аудиозапись ссоры с Джонни Деппом

Звезды / Новости
15 июля 2020
Cosmo

Уже около недели длятся судебные разбирательства между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд. Актер уже успел дать показания против Эмбер, обвинив актрису в обмане и намерении построить карьеру за его счет. Эмбер Херд тоже не стала отмалчиваться: актриса показала суду фото ее разгромленной гардеробной после очередной ссоры с мужем. А сегодня предоставила новые доказательства домашнего насилия.

Эмбер Херд предоставила аудиозапись одной из ссор между ней и Джонни, на которой тот требует, чтобы супруга его порезала. «Порежь меня! Хочешь порезать меня? Порежь меня. Если нет, я сделаю это сам!», — слышно на пленке.

Джонни Депп не отрицал, что это действительно его слова. И в свою очередь обвинил Эмбер в алкоголизме и приеме наркотиков.

Надеемся, скоро все разрешится, и оба супруга смогут дальше жить своей жизнью.

 

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Фото: Gettyimages
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