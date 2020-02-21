Порно вместо благотворительности: на сайте королевской семьи обнаружили линк на контент для взрослых

Звезды / Новости
21 февраля 2020
Cosmo

Британская королевская семья патронирует множество различных благотворительных фондов и занимается поддержкой большого количества инициатив. Каждый представитель семейства имеет определенные обязанности в этой сфере, среди которых вести открытую и прозрачную деятельность. Именно поэтому на сайте королевской семьи можно найти списки фондов, которыми опекаются британские монархи. Однако что-то пошло не так.


Как сообщает Metro, одна из ссылок на благотворительный фонд принца Гарри оказалась линком на китайский порно сайт. Пока не известно, была это хакерская атака с какой-нибудь определенной целью или же просто шутка. Недоразумение быстро исправили. И никаких комментариев королевская семья не давала.

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Автор: Tania Suhachova
Фото: Getty Images
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