Порно вместо благотворительности: на сайте королевской семьи обнаружили линк на контент для взрослых

Звезды / Новости 21 февраля 2020

Cosmo

Британская королевская семья патронирует множество различных благотворительных фондов и занимается поддержкой большого количества инициатив. Каждый представитель семейства имеет определенные обязанности в этой сфере, среди которых вести открытую и прозрачную деятельность. Именно поэтому на сайте королевской семьи можно найти списки фондов, которыми опекаются британские монархи. Однако что-то пошло не так.



Как сообщает Metro, одна из ссылок на благотворительный фонд принца Гарри оказалась линком на китайский порно сайт. Пока не известно, была это хакерская атака с какой-нибудь определенной целью или же просто шутка. Недоразумение быстро исправили. И никаких комментариев королевская семья не давала.