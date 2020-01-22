Пошли на примирение: Бред Питт и Анджелина Джоли выпустят коллекцию розового шампанского

Звезды / Новости 22 января 2020

Cosmo

В далеком 2008 году Анджелина Джоли и Бред Питт приобрели винодельню в шато Мираваль на юге Франции. Позже именно там пара сыграла свадьбу. А совсем недавно, издание US Weekly сообщило, что бывшие супруги собираются запустить совместный бизнес на тех же виноградниках.

Оказалось, что в процессе развода Питт и Джоли решили не разделять виноградники между собой, а оставить их детям. Поэтому, сейчас пользуясь возможностью бывшие супруги хотят запустить совместный бизнес. По сообщениям СМИ, актеры собираются выпустить коллекцию розового шампанского Miraval Cotes de Provence Rose. Подробности ведения дел не разглашаются и пока не известно контактируют актеры между собой или всеми деталями занимаются доверенные лица.

Что ж, будем ждать новых подробностей. Однако согласись, на фоне слухов о воссоединении Бреда Питта и Дженнифер Энистон подобное решение выглядит странным, не так ли?